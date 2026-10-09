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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Нападение в Монако на Ермолаева не было "санкционированным", - Жикович

Жикович утверждает, что Анастасия Березовская – женщина, зафиксированная камерой во время установки бомбы в Монако, – была его "агентом".

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Виталий Жикович

Виталий Жикович / © Суспільне

Подозреваемый в покушении на украинского миллионера Вадима Ермолаева экс-работник СБУ из СИЗО Виталий Жикович дал интервью BBC , в котором обвинил в заказе убийства ГУР, передает УНИАН.

Жикович называет себя "фрилансером" Службы безопасности Украины (СБУ) и утверждает, что Анастасия Березовская - женщина, зафиксированная камерой во время установки бомбы в Монако, - была его "агентом".

Через неделю после взрыва тело Березовской было обнаружено в лесу к западу от Киева с огнестрельными ранениями в голову. Однако Жикович настаивает на том, что не отправлял ее убивать и не убивал ее сам.

Его арестовали и обвинили в ее убийстве вместе с действующим офицером разведки ГУР Владиславом Реутом. Сначала Реут признался следователем и привел их в неглубокую могилу. Но через несколько дней в суде он изменил свои показания, обвинив во всем Жиковича, отмечает BBC.

Жикович утверждает, что Владислав Реут, которого он называет "боссом", "предложил операцию" в Монако против Вадима Ермолаева. Он понимал, что это официальная миссия. Мол, это было местью за "финансирование аннексии Крыма":

"Как сообщил мне Реут, эта операция […] была санкционирована и одобрена начальством Реута, которое служило в Главном управлении разведки Министерства обороны"

В то же время, на последнем судебном заседании по продлению мер, на котором из журналистов были только ВВС, Жикович отметил, что Реут на самом деле сказал ему, что нападение в Монако не было "санкционированным".

"Кто-то из гражданских поручил эту операцию", – сказал Жикович, не дав никаких объяснений.

Тогда судья прервал его, напомнив, что он выступает на открытом судебном заседании.

Ранее переживший взрыв возле своей квартиры в Монако Вадим Ермолаев заявил, что до сих пор не понимает, кто и зачем пытался его убить. В интервью CNN он отверг версию о личных врагах и предположении, что покушение могло заказать его семья или государство.

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