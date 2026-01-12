Нападение в школе Киева: показали фото ученика, ранившего ножом учительницу и одноклассника

Нападение в школе Киева

Появилось фото ученика, который 12 января совершил нападение в школе Киева. Парень с ножом набросился на учительницу и одноклассника.

Фотографию «РБК-Украина» получило от собственных источников.

Как ранее сообщили власти , инцидент произошел в одной из школ Оболонского района. Нападающий – мальчик 2011 года рождения.

«Ученик школы в Киеве ранил не только учительницу и одноклассника, но и себя. Пострадавшим и нападающему оказывают помощь. Об их состоянии подробностей пока нет», — отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

