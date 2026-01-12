- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 316
- Время на прочтение
- 1 мин
Нападение в школе Киева: показали фото ученика, ранившего ножом учительницу и одноклассника
В Сети показали фото ученика, совершившего нападение в школе Киева.
Появилось фото ученика, который 12 января совершил нападение в школе Киева. Парень с ножом набросился на учительницу и одноклассника.
Фотографию «РБК-Украина» получило от собственных источников.
Как ранее сообщили власти , инцидент произошел в одной из школ Оболонского района. Нападающий – мальчик 2011 года рождения.
«Ученик школы в Киеве ранил не только учительницу и одноклассника, но и себя. Пострадавшим и нападающему оказывают помощь. Об их состоянии подробностей пока нет», — отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
Напомним, 12 января ученик совершил нападение в школе Киева . Да, школьник принес с собой нож и напал на учительницу и одноклассника. Раненым оказывают помощь.