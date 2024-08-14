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Нападение вражеских дронов на Украину и атака беспилотников в российских областях: главные новости ночи 14 августа 2024 года

Нападение вражеских дронов на Украину и атака беспилотников в российских областях: главные новости ночи 14 августа 2024 года

Иранские дроны-камикадзе продолжают донимать украинцев

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В Киевской области прогремели взрывы: работает ПВО Читать далее –>
  • Воронеж оказался под массированной атакой беспилотников: вероятной целью стал аэродром "Балтимор" Читать дальше –>
  • Взрывы слышны в Борисоглебске Воронежской области РФ, где расположен военный аэродром Читать далее –>
  • На Курщине вторично за ночь объявлена воздушная тревога: названа причина Читать далее –>
  • Ночью вражеские беспилотники атаковали Украину: где прогремели взрывы Читать далее –>

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