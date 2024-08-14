Нападение вражеских дронов на Украину и атака беспилотников в российских областях: главные новости ночи 14 августа 2024 года

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В Киевской области прогремели взрывы: работает ПВО Читать далее –>
- Воронеж оказался под массированной атакой беспилотников: вероятной целью стал аэродром "Балтимор" Читать дальше –>
- Взрывы слышны в Борисоглебске Воронежской области РФ, где расположен военный аэродром Читать далее –>
- На Курщине вторично за ночь объявлена воздушная тревога: названа причина Читать далее –>
- Ночью вражеские беспилотники атаковали Украину: где прогремели взрывы Читать далее –>
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