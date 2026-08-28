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На этой неделе горсовет Вроцлава одобрил резолюцию против насилия на этнической почве. Это было ответом на нападения на украинцев в городе. Правда, при рассмотрении документа не обошлось без скандалов. В частности, депутат горсовета Вроцлава от партии «Право и справедливость» Славомир Смигельский выступил в поддержку законопроекта президента Кароля Навроцкого «Стоп бандеризму», который предусматривает изменения в Уголовный кодекс относительно приравнивания «бандеровских символов» к нацистским и коммунистическим.

Последний инцидент во Вроцлаве произошел на этой неделе, но уже с белорусским водителем такси, которого бутылкой по голове ударил пассажир-поляк из-за восточного акцента. В конце июля, напомним, во Вроцлаве трое крепких мужчин избили украинскую пару: женщине накладывали швы на ухо и шею, а у мужчины было сотрясение мозга. Нападение и жестокое избиение произошли на почве национальной ненависти.

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В последнее время участились нападения на украинских детей в Польше. В середине августа в Быдгоще напали на двух несовершеннолетних украинцев. Несколькими днями ранее в Варшаве украинской девушке-подростку выбили зубы из-за ее акцента. В мае в Варшаве пятеро поляков жестоко избили подростков из Украины. А буквально на днях стало известно, как еще в начале августа в польском городе Радом восемь поляков жестоко избили троих молодых украинцев. При этом ни от польских властей, ни тем более от оппозиции мы не слышим резкого осуждения ксенофобии и преступлений на почве национальной ненависти.

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С вопросами об увеличении случаев нападений и избиения украинцев в Польше ТСН.ua обратился в Министерство иностранных дел Украины, в частности:

Как Украина помогает украинцам в Польше, подвергшимся нападениям? Вовремя ли польские правоохранительные органы реагируют на такие случаи? Не отказываются ли их регистрировать и расследовать? Часто нападают и избивают именно украинских детей. Будет ли Украина на официальном уровне поднимать этот вопрос с польской стороной? По мере приближения парламентских выборов в Польше градус напряжения будет усиливаться. Будет ли Киев выносить вопросы ксенофобии и преступлений на основе национальной ненависти к украинцам в Польше на уровень ЕС?

Реакция Варшавы: украинцев призывают обращаться в польскую полицию

По словам пресс-секретаря МИД Георгия Тихого, министерство и зарубежные дипломатические учреждения (ЗГУ) Украины в Польше на системной основе осуществляют мониторинг информации об антиукраинских действиях и обеспечивают должное реагирование. Каждый случай находится на контроле ЗГУ: консулы устанавливают контакт с пострадавшими, разъясняют процессуальные права, оказывают правовую помощь и поддерживают связь с семьями. Работа МИДа включает как оперативное консульское сопровождение пострадавших, так и дипломатическое реагирование на уровне внешнеполитического ведомства.

«Польские правоохранительные органы демонстрируют принципиальную позицию по обеспечению оперативного реагирования, всестороннего расследования и привлечения виновных к ответственности. Министр юстиции Польши в феврале 2026 года определил специализированные прокуратуры и прокуроров по расследованию дел, мотивированных предубеждениями», — рассказали ТСН.ua в украинском МИД.

Там добавляют, что на официальном уровне польская сторона уверяет в неотвратимости наказания преступникам, что подтверждается готовностью к сотрудничеству с украинскими дипломатами и оперативной реакцией местных властей на отдельные инциденты.

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В то же время, ЗГУ призывают граждан в случае инцидентов обязательно обращаться в польскую полицию, поскольку именно официальная фиксация создает основания для надлежащего реагирования.

Противодействие дискриминации и ксенофобии: Украина готова привлекать механизмы ЕС

В нашем МИДе говорят, что вопрос противодействия антиукраинским проявлениям системно поднимается во время контактов с польской стороной на всех уровнях. В частности, этот вопрос обсуждался 29 июля во время переговоров Владимира Зеленского с Дональдом Туском, а также Андрея Сибиги с Радославом Сикорским.

Кроме того, спикер украинского МИД Георгий Тихий напоминает, как 28 июля МИД Украины передало ноту польскому внешнеполитическому ведомству с призывом принять меры по недопущению эскалации ксенофобии, а также гарантии надлежащей защиты украинцев.

Для повышения уровня самозащиты граждан посольство Украины в Польше разработало практическое руководство: «Обязанности и права граждан Украины в Польше. Как поступать в кризисных ситуациях».

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«Польская сторона заверила, что принимает все меры по задержанию и наказанию преступников, а также искоренению явления ксенофобии в целом», — отмечает Георгий Тихий.

Украина, по его словам, эффективно использует инструменты двустороннего диалога с Польшей, которые включают в себя регулярные контакты на уровне МИД, министерств юстиции, внутренних дел и прокуратур обеих стран. Благодаря этому взаимодействию польская сторона внедряет системные шаги, в частности, грантовые программы поддержки для украинских общин и усиление инфраструктуры безопасности (видеонаблюдение, центры поддержки).

В то же время, как подчеркивают в украинском МИДе, вопросы соблюдения прав человека, противодействия дискриминации и ксенофобии являются фундаментальными ценностями Европейского Союза.

Украина готова привлекать механизмы европейских институций и партнеров по ЕС для мониторинга ситуации с соблюдением прав наших граждан, если дипломатические шаги в рамках украинско-польского взаимодействия потребуют дополнительной международной поддержки для обеспечения безопасности украинского сообщества.

Дата публикации 10:46, 14.08.26 Количество просмотров 145 Две польки напали на украинцев и громили кафе

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