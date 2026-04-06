Нападения на военных ТЦК могут иметь серьезные последствия: в ВСУ объяснили какие

В Украине все чаще нападают на военных ТЦК во время вручения повесток — есть ранения и даже смертельные случаи. Из-за такой агрессии служащие в этих подразделениях могут просто отказаться в дальнейшем выполнять свою работу.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Андрей Подик в интервью «Цензор.НЕТ».

Последствия агрессии против военнослужащих ТЦК

По словам представителя командования, ситуация с безопасностью персонала ТЦК становится критической. Он привел пример трагического инцидента во Львове, который произошел на прошлой неделе, и вспомнил о случаях применения холодного оружия и попытках подрыва военных.

«Зато у нас есть нападения на военнослужащих, это только усугубляет ситуацию. Люди берут в руки холодное оружие, был случай, когда пытались взорвать военных, служащих в ТЦК и СП, завтра будет еще что-нибудь. В таких обстоятельствах военнослужащие могут просто не захотеть продолжать проходить службу в ТЦК. Именно поэтому нам нужно вернуться в реалии, вспомнить, при каких обстоятельствах мы оказались и что происходит», — подчеркнул Подик.

Он подчеркнул, что граждане должны осознавать выбор между защитой независимой Украины и перспективой оказаться в малороссии.

«Или ты гражданин, желающий здесь жить, видеть свою страну независимой и свободной, или ты прячешься, избегаешь, убегаешь и имеешь соответствующие последствия», — отметил Андрей Подик.

Поиск законных альтернатив и критика политиков

Андрей Подик отметил, что в обществе стали спокойнее относиться к избегающим службы, а это мешает пополнять боевые бригады. Он напомнил: разрешать споры нужно законно, а не силой. К примеру, можно обратиться к юристам или найти работу с бронированием.

Военный добавил, что очередей в ТЦК, как в 2022 году, уже не будет, поэтому государству нужны новые законы для мобилизации. Также он подверг критике известных людей за их высказывания.

«При этом абсолютно некорректны призывы к сопротивлению „тцкашникам“ со стороны отдельных политических деятелей. Недопустимо, когда важный на уровне государства человек позволяет себе так называть военнослужащих ТЦК и СП. Это вредит их репутации и подрывает мобилизационные процессы», — резюмировал Подик.

Начальник управления коммуникаций добавил, что нынешняя мобилизация в Украине значительно корректнее принудительных мер, которые проводит враг на временно оккупированных территориях.

Конфликты с военными ТЦК — последние новости

Напомним, В Харькове один из военнослужащих ТЦК из группы оповещения получил ранения в живот, а нападавший скрылся.

Также недавно в Виннице во время осуществления мобилизационных мероприятий мужчина с ножом напал на военных ТЦК.

Во Львове еще 2 апреля во время проведения мероприятий оповещения неизвестный нанес ножевое ранение в шею военнослужащему ТЦК и скрылся с места происшествия. Несмотря на усилия медиков, спасти 52-летнего военного не удалось — он скончался в больнице от травм.