Нападения на военных ТЦК: в полиции озвучили неутешительную статистику

С начала военного положения в Украине зафиксировано 526 инцидентов с сопротивлением граждан работникам ТЦК и СП. Больше всего нападений зафиксировано на Харьковщине — 59 случаев, меньше всего — на Херсонщине, где произошел только один инцидент.

Об этом в интервью «Цензор.НЕТ» рассказал глава Национальной полиции Украины Иван Выгивский.

Статистика от полиции

В течение 2022–2026 годов количество нападений на военных ТЦК и СП постоянно растет.

«Если в 2022 году было всего 5 случаев, то в 2023-м их количество возросло до 38, а в 2024-м — уже 118. В 2025 году инцидентов стало 341, а в 2026-м — 24», — уточнил Выгивский.

«Общество знает о случаях коррупции в ТЦК и СП, когда за деньги отпускают лиц, подпадающих под мобилизацию. Поэтому доверие к этим структурам минимальное, и даже формальная проверка документов вызывает агрессию», — пояснил глава Нацполиции.

По словам Выгивского, нападения могут быть очень опасными.

«Почти ежедневно фиксируются нападения на военных. К примеру, недавно мужчина стрелял по микроавтобусу РТЦК из травматического оружия, хотя работников даже не останавливал», — сообщил он.

Он отметил, что привлечение полиции к оповещению граждан по закону «О мобилизации» необходимо, однако это негативно влияет на имидж Нацполиции. В то же время ТЦК могут проводить уведомления и самостоятельно.

«Если работники ТЦК идут без полиции, а человек не реагирует, задержать его официально может только полиция в рамках статьи 210 КУоАП», — добавил Выгивский.

Раньше мы писали об инциденте на Житомирщине. Там во время проверки военно-учетных документов возник конфликт между военнослужащими ТЦК и группой агрессивно настроенных гражданских. Один находился в розыске за нарушение правил военного учета и отказался выполнять законные требования, ведя себя агрессивно и угрожая военным и полицейским.

Присоединились другие граждане, которые начали толкать военных и показывать признаки физической угрозы. В руках одного из лиц был предмет, похожий на кол, что создавало реальную опасность для жизни и здоровья присутствующих.

Один из военных применил личное шумовое устройство, произведя одиночный выстрел в землю. Благодаря этому конфликт удалось прекратить. Ни один из участников инцидента не пострадал. Проводится служебная проверка для выяснения всех обстоятельств инцидента.