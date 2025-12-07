- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 964
- Время на прочтение
- 1 мин
Нападения на военных ТЦК: военный омбудсмен назвала главную причину
Проблемы и ошибки в процессе мобилизации не могут быть оправданием для нападений на украинских военнослужащих.
Украинское государство и общество вовремя не остановили проявления агрессии к военнослужащим ТЦК, не предоставив нападениям правовой оценки и морального осуждения.
Об этом заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова, комментируя ситуацию в эфире национального телемарафона.
По ее словам, проблемы и ошибки в процессе мобилизации не могут быть оправданием для нападений на «украинских военнослужащих, которые выполняют критически важный для государства долг».
Решетилова отметила, что эта проблема является запущенной, ведь первые нападения начались еще в 2023 году. И хотя, как утверждает военный омбудсмен, негативное отношение к работникам ТЦК в отдельных территориальных общинах подогревают российскими ИПСО, но ответственность лежит также на украинском государстве и украинском обществе.
«Мы вовремя не остановили это, мы вовремя не дали оценку этим нападениям как правовую, так и в отношении морального осуждения», — отметила она.
По ее словам, ситуация превращается в затяжной социальный конфликт, из которого нужно выходить с новым общественным договором.
«Одна часть общества воюет, поддерживает армию и максимально сдерживает врага. Другая часть общества врагов ищет там, где до них легче дотянуться. И сделали врагов из ТЦК», — отметила военный омбудсмен.
Напомним, ранее в Сети рассказали о военнослужащем ТЦК Юрии Бондаренко, которого смертельно ранили ножом во Львове во время столкновения с уклонистом.