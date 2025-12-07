Нападения на военных ТЦК: военный омбудсмен назвала главную причину

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

Украинское государство и общество вовремя не остановили проявления агрессии к военнослужащим ТЦК, не предоставив нападениям правовой оценки и морального осуждения.

Об этом заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова, комментируя ситуацию в эфире национального телемарафона.

По ее словам, проблемы и ошибки в процессе мобилизации не могут быть оправданием для нападений на «украинских военнослужащих, которые выполняют критически важный для государства долг».

Решетилова отметила, что эта проблема является запущенной, ведь первые нападения начались еще в 2023 году. И хотя, как утверждает военный омбудсмен, негативное отношение к работникам ТЦК в отдельных территориальных общинах подогревают российскими ИПСО, но ответственность лежит также на украинском государстве и украинском обществе.

«Мы вовремя не остановили это, мы вовремя не дали оценку этим нападениям как правовую, так и в отношении морального осуждения», — отметила она.

По ее словам, ситуация превращается в затяжной социальный конфликт, из которого нужно выходить с новым общественным договором.

«Одна часть общества воюет, поддерживает армию и максимально сдерживает врага. Другая часть общества врагов ищет там, где до них легче дотянуться. И сделали врагов из ТЦК», — отметила военный омбудсмен.

Напомним, ранее в Сети рассказали о военнослужащем ТЦК Юрии Бондаренко, которого смертельно ранили ножом во Львове во время столкновения с уклонистом.