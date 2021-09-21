Напал, когда остался наедине с мальчиком: в Кривом Роге за решетку отправили мужчину, который изнасиловал 8-летнего пасынка

Напал, когда остался наедине с мальчиком: в Кривом Роге за решетку отправили мужчину, который изнасиловал 8-летнего пасынка

За это он проведет в тюрьме 10 лет.

В Кривом Роге за решетку отправили мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал своего пасынка. За это он проведет в тюрьме 10 лет.

Об этом пишет "Первый Криворожский".

Инцидент произошел еще в 2019 году, когда 41-летний мужчина вместе со своей возлюбленной жил в общежитии. После одного из застолий женщина ушла из дома, а ее сожитель изнасиловал 8-летнего пасынка.

"Свою вину мужчина не признал, однако ее полностью доказала Криворожская южная окружная прокуратура. Октябрьским судом признано насильника виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 152 ("Изнасилование") УК Украины и назначено наказание — 10 лет лишения свободы", — подчеркнули в издании.

Напомним, что в Виннице суд избрал меру пресечения мужчине, который избил двух женщин за отказ в интиме. Злоумышленнику назначили круглосуточный домашний арест на 60 суток.

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