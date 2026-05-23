Напал на беременную: в Хусте водитель атаковал девушку перечным газом

В Хусте мужчина напал на беременную женщину / © Национальная полиция Закарпатской области

Реклама

В Хусте на Закарпатье произошло нападение на беременную девушку. Из-за хулиганства водителя пострадала 23-летняя девушка на пятом месяце беременности. Нападающий распылил газ беременной в лицо.

Об этом сообщает полиция Закарпатской области.

В Хусте мужчина напал на беременную девушку

По данным полиции, инцидент произошел 22 мая утром. В полицию поступило сообщение о хулиганстве в Хусте. Правоохранители установили, что 25-летний местный житель во время управления автомобилем BMW ехал по одной из улиц города.

Реклама

Он решил не отдавать предпочтение двум женщинам, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу. Водитель остановился посреди пешеходного перехода и перекрыл женщинам путь.

После этого он вышел из автомобиля и начал агрессивно вести себя — он высказывался нецензурно в сторону женщин.

Когда женщины попытались покинуть место конфликта, нападавший достал из автомобиля перечный газовый баллончик и стал преследовать их.

Ему удалось догнать женщин на тротуаре. После этого мужчина распылил газ в лицо 23-летней девушке, которая пребывает на пятом месяце беременности.

Реклама

Она получила ожоги глаз. Медики оказали ей помощь.

Полиция задержала нападающего по статье 208 УПК Украины. Его поместили в изолятор временного содержания. Мужчине инкриминировали хулиганство, совершенное с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 УК).

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Чрезвычайные происшествия в Украине: последние новости

Напомним, на днях вечером в Киевском районе Одессы нетрезвый 33-летний мужчина спровоцировал конфликт с незнакомым прохожим. Словесная перепалка быстро переросла в насилие: злоумышленник жестоко избил 44-летнего одессита руками и ногами по голове, после чего скрылся.

Реклама

Очевидцы вызвали «скорую» и пострадавшего госпитализировали в состоянии комы с тяжелыми травмами головы, в частности переломом височной кости. Полиция оперативно задержала нападавшего недалеко от места преступления.

Свой поступок нападающий объяснил алкогольным опьянением. Правоохранители изъяли доказательства и объявили задержанному о подозрении.

Суд уже избрал фигуранту меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. За совершенное ему грозит до восьми лет лишения свободы. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Новости партнеров