Напал на девушку, когда она возвращалась с работы: в Сумах за изнасилование осудили 16-летнего парня

Напал на девушку, когда она возвращалась с работы: в Сумах за изнасилование осудили 16-летнего парня

Молодого человека уже задержали.

В Сумах к 3 годам лишения свободы приговорили 16-летнего парня, который напал и девушку и изнасиловал ее посреди улицы.

Об этом сообщает полиция Сумской области.

По данным следствия, 16-летний парень еще в 2019 году напал на девушку, которая поздно возвращалась домой с работы. Злоумышленник набросился на нее, ударил в лицо и изнасиловал.

Суд признал юношу виновным по ч.1 ст. 152 "изнасилование" и ч.2 ст. 125 "преднамеренное легкое телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы.

"Сегодня, во исполнение приговора суда, злоумышленника задержали сотрудники уголовной полиции Сумского районного управления полиции и взяли его под стражу", — говорится в сообщении.

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