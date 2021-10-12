Напал на спящего, чтобы отомстить сожительнице: под Полтавой суд вынес приговор отчиму, который избил маленького пасынка

Напал на спящего, чтобы отомстить сожительнице: под Полтавой суд вынес приговор отчиму, который избил маленького пасынка

Обвиняемый сбросил ребенка с кровати так, что тот упал и ударился головой об пол.

В Полтавской области Гадячский районный суд вынес приговор мужчине, который избил сына своей сожительницы. У мальчика диагностировали перелом ключицы, черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ушибы. За содеянное отчим получил год испытательного срока.

Об этом сообщает Poltavske.tv со ссылкой на реестр судебных решений.

Произошло происшествие 3 февраля 2020 года около 23:00 в квартире где жила мать с сыном и ее сожитель. Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, недовольный тем, что сожительница не захотела делить с ним постель, подошел к дивану, на котором спал мальчик и схватил его за туловище, поднял на ноги и толкнул таким образом, что последний потерял равновесие и упал на пол.

Ребенок ударился головой, лицом и плечом о пол.

В результате мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму в виде сотрясения головного мозга, гематомы правого уха, а также закрытой перелом тела правой ключицы.

В судебном заседании обвиняемый свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся.

Суд квалифицировал действия мужчины по ст. 128 Уголовного кодекса Украины как неосторожное средней тяжести телесное повреждение.

Таким образом, ему назначили наказание в виде года ограничения свободы. На основании ст. 75 Уголовного кодекса Украины мужчину освободили от отбывания наказания с испытательным сроком.

В интересах малолетнего потерпевшего он должен уплатить 10 тысяч грн причиненного морального вреда.

Напомним, что селе Паладь-Комаровцы под Ужгородом 34-летний отчим до смерти забил 10-летнюю падчерицу. Родная мать девочки не то что ее не защитила, но даже не оказала помощь. По словам односельчан, погибшего ребенка били постоянно и жестоко как отчим, так и мать.

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