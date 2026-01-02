- Дата публикации
Напал на военного ТЦК и скрылся: в Винницкой области задержали мужчину
В Гайсинском районе мужчина ударил военным шилом во время проверки документов.
В Райгородской общине Гайсинского района задержан 46-летний местный житель, который во время проверки документов ранил военнослужащего территориального центра комплектования.
Об этом сообщает ГУ Национальной полиции в Винницкой области.
По информации полиции, произошедшее утром 2 января в одном из сел общины. По предварительным данным группа представителей районного ТЦК и СП выполняла служебные обязанности и остановила прохожего для проверки военно-учетных документов.
Отмечается, что во время общения мужчина внезапно напал на одного из военных. Он нанес ему удар в ногу острым предметом, внешне напоминавшим шило, после чего скрылся с места нападения.
Полицейские Гайсинского районного управления оперативно установили местонахождение подозреваемого и задержали его. На месте правоохранители изъяли орудие преступления и другие вещественные доказательства.
Следователи начали уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на жизнь военнослужащего или работника правоохранительного органа).
«Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы», — отметили в полиции.
Напомним, в среду, 31 декабря, в Харькове водитель автомобиля во время проверки документов выстрелил в работника ТЦК и СП.
Ранее одесские правоохранители задержали подозреваемого в вооруженном нападении на военнослужащего ТЦК.