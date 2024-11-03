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Напал на женщину и прострелил горло прохожему: в Одессе задержан хулиган

Напал на женщину и прострелил горло прохожему: в Одессе задержан хулиган

На месте стрельбы

Злоумышленник скрылся, но его оперативно задержали.

В Одессе конфликт посреди улицы закончился стрельбой.

Об этом сообщили в полиции региона.

"Правоохранители предварительно установили, что между мужчиной и двумя женщинами произошел конфликт. В результате инцидента мужчина нанес одной из них телесные повреждения. Очевидцем происшествия стал заступившийся за женщину прохожий. В ответ нарушитель произвел несколько выстрелов в сторону мужчины и скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали медики, женщина к врачам за помощью не обращалась", — говорится в сообщении.

Полицейские задержали злоумышленника по соседней улице. Правоохранители задержали мужчину и изъяли пистолет.

Следователи полиции квалифицировали действия фигуранта по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на обочине дороги в пригороде Одессы обнаружили мертвого мужчину с огнестрельным ранением.

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