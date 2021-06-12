Напал посреди улицы: в Краматорске мужчина пытался изнасиловать 13-летнюю школьницу

Нападающего задержала полиция.

В Краматорске правоохранители задержали мужчину, который пытался изнасиловать 13-летнюю девушку.

Об этом "Суспільному" рассказала пресс-секретарь Краматорского районного управления полиции Валерия Осипец.

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Мать школьницы обратилась в милицию и сообщила об инциденте. По ее словам, девушка шла по улице и разговаривала по телефону со своей подругой. В этот момент к ней подошел незнакомый мужчина, затащил вглубь обочину и пытался изнасиловать.

Школьница не выключила телефон. Подруга услышала крики о помощи и рассказала родителям. Именно они сразу поехали на место инцидента. Нападавший скрылся. Впрочем, правоохранителям удалось поймать его благодаря приметам, которые назвала девушка. Злоумышленником оказался 51-летний житель Краматорска. Ему грозит до 15 лет за решеткой.

Как сообщалось, в Житомирской области осудили на 12 лет заключения 35-летнего жителя Коростеннського района по изнасилования малолетнего ребенка — его падчерицы. Мать девочки уехала на работу и оставила троих малолетних детей своего сожителя. Этим обидчик и воспользовался.

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