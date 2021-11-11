Напал с мечом и нанес не менее 30 ударов: в Финляндии судили мужчину, убившего украинку в школе

Напал с мечом и нанес не менее 30 ударов: в Финляндии судили мужчину, убившего украинку в школе

Апелляционный суд оставил по-прежнему приговор окружного суда.

В Финляндии апелляционный суд Восточной Финляндии оставил по-прежнему приговор суда первой инстанции и приговорил к пожизненному заключению 27-летнего Джоэла Отто Акусти Марина, который зарезал 23-летнюю студентку из Украины в учебном заведении.

Об этом сообщает финское издание Yle.

Главное судебное разбирательство по делу о нападении на школу в октябре 2019 года длилось четыре дня в суде. Апелляционный суд Восточной Финляндии поддержал решение окружного суда Похейс-Саво по делу об убийстве в школе Куопио. Нападающий на школу, 27-летний Джоэл Марин, приговорен к пожизненному заключению.

Основным основанием для апелляции было то, что преступник считал себя виновным в меньшей степени в совершенном и что он не заслуживает пожизненного заключения. В своей жалобе обвиняемый утверждал, что из-за имеющихся средств и способа убийства для него было невозможно убить всех присутствующих в классе.

Апелляционный суд считает, что всем собравшимся в классе угрожала реальная опасность быть убитыми, когда преступник атаковал тесную классную комнату с мечом. Приговор по делу об убийстве и 20 покушениях на убийство остается в силе.

Событие произошло 1 октября 2019 в бизнес-колледже городка Куопио в Финляндии. Нападающий, студент школы, 25-летний финн Джоэл Отто Акусти Марин, вошел в помещение днем. Он достал из мешка саблю и напал на учительницу. Та пыталась убежать, а ученики начали закидывать нападающего стульями. В результате парень ранил 9 человек.

Больше всего досталось студентке из Украины, которая приехала в Финляндию из Харькова, Анне Ладоге. Нападающий зарезал ее саблей. Парень нанес девушке удар по горлу и она упала, а затем около 30 раз пронзил ее бездыханное тело.

"Анна просто в тот момент оказалась рядом. Он напал на нее, ударил саблей по шее, и она упала. Тогда все бросились бежать. Одна девочка бросила в нападающего стулом, но это ненадолго его отвлекло. Когда все выбежали из класса, он стал добивать. Анну, лежавшую на полу", — рассказала подруга девушки.

Прибывшие на место происшествия правоохранители открыли по нападающему огонь: его удалось ранить.

Как рассказывает финское издание Helsingin Sanomat, Джоэл Марин был членом местного стрелкового клуба, очень замкнутым и странным. Со своим соседом по общежитию он через год разговаривал трижды. По словам соседа убийцы, Джоэл Марин всегда ходил в черном с капюшоном на голове и часто молчал.

Анна Ладога училась в Харьковском национальном университете им. Каразина и уехала в Финляндию к любимому — Мартину Ладоге, который был родом из Эстонии. В конце лета 2019 пара узаконила свои отношения и мечтала о детях.

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