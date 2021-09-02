Напал с ножом на прохожую: 15-летнему подростку из Ровно, который едва не убил женщину, избрали меру пресечения

Парню надели электронный браслет и он будет находиться под домашним арестом.

В Ровно одном из 15-летних братьев-близнецов, которые напали с ножом на прохожую, избрана мера пресечения в суде.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Ровенской области.

Сегодня, 2 сентября, в городском суде Ровно рассматривалось ходатайство следователя Ровенского районного управления полиции об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 15-летнего подозреваемого в совершении нападения и нанесении телесных повреждений жительнице Ровного.

Судья избрал парню меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца с электронным средством контроля.

Напомним, что в Ровно двое подростков подстерегли одинокую женщину на улице и ударили ее ножом в спину. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия, а пострадавший госпитализировали в медучреждение.

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