Напал возле железнодорожного вокзала: судимый за убийство россиянин на Волыни порезал полицейского

Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.
В г. Ковель Волынской области возле железнодорожного вокзала бездомный порезал работника полиции охраны. Пострадавшего госпитализировали.
Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
Инцидент произошел вблизи железнодорожной станции в Ковеле. Там между полицейским и бездомным вспыхнул конфликт во время которого нападающий порезал полицейского. Пострадавшего госпитализировали.
В полиции разыскали нападающего. Им оказался ранее судимый за убийство гражданин России.
В полиции открыли производство по ч.2 ст. 350 (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.
Напомним, в центре Львова из-за Jeep, который не пропустил авто патрульных, произошло ДТП.