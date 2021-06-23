Напал возле железнодорожного вокзала: судимый за убийство россиянин на Волыни порезал полицейского

Напал возле железнодорожного вокзала: судимый за убийство россиянин на Волыни порезал полицейского

Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

В г. Ковель Волынской области возле железнодорожного вокзала бездомный порезал работника полиции охраны. Пострадавшего госпитализировали.

Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Инцидент произошел вблизи железнодорожной станции в Ковеле. Там между полицейским и бездомным вспыхнул конфликт во время которого нападающий порезал полицейского. Пострадавшего госпитализировали.

В полиции разыскали нападающего. Им оказался ранее судимый за убийство гражданин России.

В полиции открыли производство по ч.2 ст. 350 (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в центре Львова из-за Jeep, который не пропустил авто патрульных, произошло ДТП.

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