Напала змея: во Львовской области в больницу экстренно госпитализировали женщину и подростка

События произошли в один и тот же день в разных уголках области.

Во Львовской области местных жителей продолжают атаковать змеи. Так, 22 июня в больницу попали 38-летняя женщина и 14-летний парень.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.

Как стало известно, около 14:15 в Каменка-Бугскую районную больницу в состоянии средней тяжести доставили 38-летнюю женщину, которую укусила змея. К медикам она поступила в состоянии средней тяжести.

Еще один инцидент произошел вечером этого же дня. В Стрыйскую центральную районную больницу доставили подростка, которого тоже укусил ползучий.

"Если случайно увидели пресмыкающегося рядом с собой — не паникуйте, не приближайтесь и не делайте резких движений, а спокойно отойдите. У пресмыкающихся плохое зрение и слух, но своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10—15 метров", — пояснили в пресс-службе ГСЧС области.

Там также подчеркнули, что чаще всего встретить змею можно в высокой траве, кустах и лесу.

Напомним, что если вас укусил пресмыкающийся, до приезда медиков нужно много пить, а место укуса охладить и обездвижить.

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