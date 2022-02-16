Напали на конвоира и дежурного: на Закарпатье из СИЗО сбежали двое злоумышленников (фото)

В области развернули спецоперацию по розыску беглецов.
Сегодня, 16 февраля, около 00:30 ночи на Закарпатье из изолятора временного содержания сбежали двое злоумышленников. Правоохранители развернули спецоперацию по розыску беглецов.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
"Оба мужчины жители Виноградова — 29-летние Танчинец Владислав и Спиров Анатолий. Последние напали на конвоира и дежурного, после чего исчезли в неизвестном направлении", — говорится в сообщении.
На поиски беглецов ориентировали все наряды полиции региона, также их разыскивают сотрудники оперативных подразделений.
"Просим граждан, кому известно место нахождения указанных фигурантов, немедленно уведомить об этом на линию "102". Анонимность гарантируем", — отметили в полиции.
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