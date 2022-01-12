Напали с ножом: в Одесской области подростки избили и обокрали бывшую учительницу

Напали с ножом: в Одесской области подростки избили и обокрали бывшую учительницу

Злоумышленников поймали.

В Одесской области двое подростков и иностранец напали на учительницу.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

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Инцидент произошел вечером 11 января в одном из сел Татарбунарского общества. Злоумышленники в масках ворвались в дом 64-летней женщины. Молодые люди разбили стекло двери. На женщину напали с ножом, угрожая ей. Женщину ударили. У нее забрали деньги и золотую цепочку.

После нападения 64-летняя учительница позвонила полиции. Правоохранители обнаружили злоумышленников. Оказалось, что сообщник – это братья, которым 16 и 17 лет, а также 29-летний уроженец одной из стран Центральной Азии. Все трое хорошо знали потерпевшую. Подростки были его учениками. Иностранец имеет с ним общих знакомых.

Санкция статьи за совершенное предусматривает лишение свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось, учительницу истории и правоведения из города Александрии Кировоградской области Ларису Лысюк признали виновной в том, что она ходила на работу невакцинированной. Поэтому она должна уплатить штраф в размере 17 тысяч гривен и судебный сбор 454 гривны.

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