Напали "вдесятером": в Сети появилось еще одно видео перепалки подростков и полицейских в Чернигове

На месте в момент случившегося еще находились патрульные.

В Интернете появилось видео перепалки подростков и сотрудников полиции в Чернигове. Один из правоохранителей впоследствии скончался на месте от жестокого избиения.

Ролик пользователи загрузили в социальные сети.

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На кадрах видно, как один из полицейских, похожий на Артура Ерохина, лежит на земле в окружении подростков и нескольких патрульных. Затем мужчина поднимается на ноги и обвиняет группу ребят в том, что они напали на него "вдесятером". Со своей стороны подростки тоже объясняли правоохранителям свою версию событий.

Стоит отметить, что Артур Ерохин на видео выражает свое недовольство работой патрульных, а также поведением ребят, которые на него напали. Успокоить его пытался второй мужчина — возможно, близкий друг и по совместительству коллега Владимир Савон. На этом видео обрывается.

На этом ролике на лице Артура Ерохина ещё нет ссадин. Избиение полицейских подростками началось уже после того, как с места инцидента уехали копы.

Напомним, что в Чернигове четверо молодых людей, трем из которых еще нет 18 лет, жестоко избили полицейских. В момент случившегося те находились в отпуске и были в гражданской одежде. В результате инцидента один из пострадавших скончался на месте, другой госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

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