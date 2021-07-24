Напавших на правозащитницу в Днепре задержали: фото

Задержанных обвиняют в покушении на убийство.

Полицейские установили личности и задержали двух жителей Днепропетровской области, подозреваемых в нападении на правозащитницу Наталью Ешонкулову. Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, в субботу, 24 июля, следователи обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Двух мужчин в возрасте 28 и 36 лет подозревают в покушении на умышленное убийство.

Во время оперативных мероприятий полиция установила места их пребывания и провела задержания. Силовую поддержку обеспечивали бойцы полка полиции особого назначения.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

В полиции напомнили, что нападение на жительницу Днепра было совершено 15 июля около восьми вечера в подъезде дома в Амур-Нижнеднепровском районе города.

По данным сайта "Информатор", жертвой нападавших была 37-летняя правозащитница Наталья Ешонкулова. Женщину свалили ударами и добивали ногами по голове. Спасли ее от расправы соседи, которые выбежали на шум и спугнули нападающих.

В больнице у пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму и перелом носа, ей пришлось зашивать три рваные раны. По словам потерпевшей, ее избиение было обусловлено правозащитной деятельностью, которую она проводит, она также назвала полиции имена вероятных заказчиков преступления.

Напомним, ранее злоумышленников, устроивших нападение на заместителя председателя АРМА Владимира Павленко, задержали сотрудники Службы безопасности Украины. Заказчики нападения требовали у исполнителей запугать жертву.

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