Напилась энергетиков: в Прикарпатье 18-летняя мать до смерти избила младенца

В Прикарпатье 18-летнюю девушку задержали за убийство 7-месячного сына

Реклама

На Прикарпатье 18-летняя горе-мать насмерть избила семимесячного сына.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области и Офис генпрокурора.

Трагедия произошла на рассвете 2 марта 2026 года в селе Заднестрянское Бурштынской громады в Ивано-Франковской области.

Реклама

По словам правоохранителей, накануне ночью женщина употребляла слабоалкогольные напитки. Она выпила четыре банка энергетического напитка и находилась в одной комнате с младенцем. Ночью, когда ребенок начал плакать, у него возник приступ агрессии и он несколько раз ударил сына ладонью по голове, после чего снова легла спать.

Утром находившиеся в другой комнате 48-летняя бабушка и 80-летняя прабабушка заметили, что ребенок не дышит, и вызвали скорую помощь. Мальчик скончался до приезда медиков. Сначала мать объясняла, что ребенок якобы захлебнулся смесью, а телесные повреждения — следствие падения.

В то же время, судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма с кровоизлияниями под мягкую мозговую оболочку, отеком и сжатием головного мозга. По заключению экспертов, такие повреждения не могли быть получены в результате случайного падения.

Молодая горе-мать задержана. Ей готовят ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей. Девушке грозит до 10 лет лишения свободы.

Реклама

Ранее сообщалось, что в Одессе в мусорном баке обнаружили тело младенца.