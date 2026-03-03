- Дата публикации
Напилась энергетиков: в Прикарпатье 18-летняя мать до смерти избила младенца
В Прикарпатье 18-летняя девушка до смерти избила собственного 7-месячного сына. Все произошло после употребления алкоголя и энергетиков — плач ребенка вызвал у матери приступ агрессии.
На Прикарпатье 18-летняя горе-мать насмерть избила семимесячного сына.
Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области и Офис генпрокурора.
Трагедия произошла на рассвете 2 марта 2026 года в селе Заднестрянское Бурштынской громады в Ивано-Франковской области.
По словам правоохранителей, накануне ночью женщина употребляла слабоалкогольные напитки. Она выпила четыре банка энергетического напитка и находилась в одной комнате с младенцем. Ночью, когда ребенок начал плакать, у него возник приступ агрессии и он несколько раз ударил сына ладонью по голове, после чего снова легла спать.
Утром находившиеся в другой комнате 48-летняя бабушка и 80-летняя прабабушка заметили, что ребенок не дышит, и вызвали скорую помощь. Мальчик скончался до приезда медиков. Сначала мать объясняла, что ребенок якобы захлебнулся смесью, а телесные повреждения — следствие падения.
В то же время, судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма с кровоизлияниями под мягкую мозговую оболочку, отеком и сжатием головного мозга. По заключению экспертов, такие повреждения не могли быть получены в результате случайного падения.
Молодая горе-мать задержана. Ей готовят ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей. Девушке грозит до 10 лет лишения свободы.
