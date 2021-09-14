Напились водки: в Ровенской области двух мальчиков 11 и 12 лет госпитализировали с алкогольным отравлением

Напились водки: в Ровенской области двух мальчиков 11 и 12 лет госпитализировали с алкогольным отравлением

Малолетних пациентов забрала "скорая", а о происшествии сообщили полицейским.

В Ровенской области двое мальчиков 11 и 12 лет напились водки. Родителям пришлось вызвать "скорую", чтобы несовершеннолетним оказали помощь.

Об этом информирует Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи.

Также читайте Не реагировал на медиков: во Львове двое подростков напились алкоголя и попали в больницу с отравлением

Инцидент произошел в селе Дубно Сарненского района. По словам медиков, у мальчиков чувствовался резкий запах алкоголя и нетипичное поведение. Мать одного из них, которая вызвала "скорую", рассказала, что дети выпили водки.

Врачи поставили диагноз — острое отравление алкоголем. Малолетних пациентов госпитализировали. О происшествии сообщили полицейским.

Напомним, что в Ровно двое подростков подстерегли женщину на улице и ударили ее ножом в спину. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия, а пострадавшую госпитализировали в медучреждение.

Новости Украины: несовершеннолетняя девушка сама родила недоношенного малыша в уличном туалете

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку