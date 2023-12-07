Напился и голым выпрыгнул из окна: в Киево-Печерской лавре буйствовал монах УПЦ МП – журналистка

По словам журналистки, накануне монах УПЦ МП всю ночь пьянствовал и пытался попасть в комнаты других насельников Лавры.

В Киево-Печерской лавре пьяный монах УПЦ МП в обнаженном виде выпрыгнул из окна второго этажа на снег.

Об этом в Facebook сообщила журналистка Ирина Федоров со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По ее словам, инцидент произошел 6 декабря. Монах Владимир голый выпрыгнул со второго этажа лаврского корпуса №99. Священнослужитель МП остался жив. Его доставили в больницу.

Федоров утверждает, что накануне монах всю ночь пьянствовал и пытался попасть к другим обитателям Лавры.

"По уточненным данным, указанный насельник Киево-Печерской лавры страдает периодическими нервно-психическими расстройствами, связанными с чрезмерным употреблением алкоголя. Бригада скорой медицинской помощи вызывалась не из-за травм, а из-за состояния и облика указанного монаха. В настоящее время руководство монастыря скрывает реальные обстоятельства и дало указания моназа не разглашать их перед медицинскими работниками и сотрудниками полиции", – говорится в сообщении.

Официального подтверждения инцидента с монахом пока нет.

Заметим, что, несмотря на то, что Киево-Печерская лавра перешла в ПЦУ, представители Московского патриархата незаконно продолжают удерживать несколько корпусов и храмов на территории Нижней лавры, не допуская туда комиссию Минкульта.

Ранее сообщалось, что в Чернигове священник УПЦ МП укусил военного.

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