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Напился и открыл огонь против "своих": оккупант рассказал о "трагическом" инциденте в армии РФ

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Напился и открыл огонь против "своих": оккупант рассказал о "трагическом" инциденте в армии РФ

Перехват украинской разведки / Фото: ГУР Минобороны

Традиционно, россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения.

Оккупант рассказал о своем сослуживце, который открыл огонь против "своих". Таким образом эксзаключенный он пытался отомстить "ментам" из так называемой "ДНР".

Об этом говорится в перехвате, который обнародовал ГУР МО.

Оккупант напился и открыл огонь против "своих"

Оккупант напился и открыл огонь против "своих"

Прекрасно отомстил

Российский военный поделился интересной историей о своем друге, который ушел воевать и "чудит" на фронте. Так, ему только хотели младшего сержанта дать. Как жаль, что продвижение по карьерной лестнице не удалось.

"А они понапивались и из крупнокалиберного пулемета открыли огонь, но не в сторону укропов, а в сторону своих. Там, где ментовский батальон, что ли", – пояснил собеседник.

Мол, он 20 лет отсидел и всю жизнь ненавидит "ментов". Таким образом, казалось военному, можно прекрасно отомстить.

Ранее один из российских солдат рассказал об издевательствах над украинскими военными. Он гордится, что теперь умеет "резать голову по спирали". Кроме того, цинично добавляет, что во время этого процесса они "зовут маму на русском языке".

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Дата публикации
Просмотры
1580
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