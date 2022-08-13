Напился и зарезал жену на глазах детей: на Буковине осудили 40-летнего мужчину

Свидетелями трагедии стали трое маленьких детей. Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы.



Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

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"Ювенальные прокуроры Черновицкой областной прокуратуры поддержали обвинения в отношении буковинца, убившего свою супругу (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Гражданин приговорен к 12 годам лишения свободы", — говорится в сообщении.



По результатам судебного разбирательства установлено и доказано, что в конце января этого года, 40-летний житель села Валы Вижницкого района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры нанес своей жене не менее 9 ножевых ранений.

Убивал жену в присутствии трех малолетних детей (2011, 2015 и 2021 годов рождения).

Ранее стало известно, что в Черкассах во время застолья мужчина нанес товарищу около 30 ножевых ранений. Последний скончался в больнице.

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