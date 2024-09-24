"Напился": мэр Острога извинился за пьяную драку и российские песни в День памяти защитников

Мэр Острога 50-летний Юрий Ягодка публично попросил прощения у общественности за свое поведение, а именно, пьяную драку с местной жительницей и российскую песню "Ой, цветет калина в поле у ручья" в День памяти защитников 29 августа.

Об этом Ягодка написал в Facebook.

Спустя почти месяц Юрий Ягодка "осознал общественное возмущение", о чем и написал в соцсети.

"Да, моя вина в том, что, говоря по-простому, – напился. Моя вина в том, что вел себя так, как не подобает городскому голове, не подобает публичному человеку и не подобает мужчине... Это не оправдание, потому что ни одна усталость, моральное давление или провокации не оправдывают происходящее.

Однако мэр Острога попросил соблюдать законодательство и дождаться следующих выборов.

Что произошло: подробности скандала с мэром Острога

Инцидент в городе Острог Ровенской области произошел 29 августа 2024 года, в День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

58-летняя местная активистка Людмила Франковская обратилась к стражам порядка по избиению городским головой Юрием Ягодкой. По словам женщины, около 18:00 29 августа она проходила мимо местной библиотеки, где расположен Центр культуры и досуга, и услышала оттуда русскую музыку. Женщина зашла в помещение, чтобы сделать замечание, и обнаружила там нетрезвого, по ее словам, Юрия Ягодку.

Как писали журналисты сайта новостей "Про Рівне", ссылаясь на собственные источники, Юрий Ягодка с покровительницами пел российскую песню "Ой, цветет калина в поле у ручья".

После замечания и короткого разговора чиновник якобы отреагировал агрессивно и набросился на женщину с кулаками. Следовательно, потерпевшая написала заявление по факту нанесения ей телесных повреждений.

Как уточнили в пресс-службе полиции, следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 125 УК Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение). Чиновнику грозит до 850 гривен штрафа или исправительные работы.

Мэр Острога Юрий Ягодка Фото: Юрий Ягодка

Что известно о мэре Остроге

Юрий Ягодка был избран главой Острожской общины от политической партии "Предложение" в 2020 году.

Свою карьеру чиновник начинал в коммерческих банках Украины.

С 2005 по 2010 год был избран депутатом Острожского районного совета, с 2007 по 2010 год работал председателем Острожской районной государственной администрации, а в 2015 году стал сельским председателем Розвагского сельского совета. С 26 июля 2019 Юрий Ягодка был заместителем Острожского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов.

Напомним, скандальный украинский нардеп от фракции "Слуга народа" Андрей Одарченко скрылся за границу во время войны. Он незаконно пересек государственную границу и теперь находится в Румынии.

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