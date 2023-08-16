Написал в паспорте "Слава Украине!": пограничники задержали "самого патриотического" россиянина

Россиянин думал, что таким образом его не депортируют в РФ.
Украинские пограничники в Киевской области задержали россиянина, который не хотел возвращаться в свою страну, и для этого в своем паспорте написал лозунг "Слава Украине!".
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
Таким образом, как отмечают в ГНСУ, россиянин полагал, что его не депортируют в РФ.
"Слава Украине" украшает российский паспорт Владельца документа пограничники остановили в Киевской области. Муж превысил срок пребывания в нашей стране, однако возвращаться в Россию не желает и не поддерживает ее в войне против Украины", — говорится в сообщении пограничной службы.
Как сообщали ранее в ГНСУ, в Закарпатье задержали двух беглецов от мобилизации.
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