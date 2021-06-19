Написал записку с текстом "Я не могу вам платить": появились новые подробности исчезновения пограничника в Одессе

Правоохранители нашли важные улики: заметки офицера. Из них оказалось, что он играл в казино, и имел долги.

Появились новые подробности в деле загадочного исчезновения руководителя штаба отряда морской охраны Алексея Черткова, которого ищут с начала июня. Мужчина имел немалые долги, ссорился с женой, а накануне исчезновения проиграл значительную сумму денег в казино.

Какие новые данные удалось получить следователем — в эксклюзивном интервью руководителя главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе корреспонденту ТСН в сюжете ТСН.19:30.

Алексея Черткова ищут уже 3-ю неделю. Утром 1 июня мужчина вышел из дома на работу. Впрочем, в управлении морской охраны офицер так и не появился. Есть информация, что совещание, на которое ехал мужчина, отменили, и он вернулся домой. Жена Черткова это сначала отрицала, говорила, что мужчина действительно возвращался, но она его не пустила. С журналистами женщина была неразговорчивый.

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Руководитель главного следственного управления раскрыл ТСН детали дела. Как он говорит, слова жены оказались ложью, Чертков в день исчезновения домой таки приходил.

"Он возвращался домой. Жена сначала сказала, что такого факта не было. Потом со специалистом полиграфологом мы повторно провели допрос и все же установили, опять же с теми показаниями свидетелей, он домой возвращался и был конфликт", — сообщил Максим Цуцкиридзе. По его словам, Чертков границу не пересекал, а по состоянию на 22:00 находился в Одессе.

В последний раз офицера уличная камера зафиксировала поздно вечером того же 1 июня. С собой он имел тактическую сумку, в которую собрал не менее личные документы.

Версий исчезновения несколько: и личная жизнь, потому что конфликты по данным следователей были; и профессиональная деятельность. Семь лет назад, когда Россия оккупировала Крым, Чертков, оставив на полуострове всю родню, решил служить в Украине и перебрался в Одессу. Здесь отряд охраняет границу от Крыма до Дуная. После исчезновения офицера по городу поползли слухи — не вернулся ли мужчина домой — в оккупированный Крым, и не прихватил ли с собой секретную информацию, к которой имел доступ.

"Этот гражданин был не последним человеком, именно своей структуры. То есть у него был доступ к какой-то государственной тайне, поэтому именно правоохранители и Служба безопасности также привлечены к совместной следственно-оперативной группе", — рассказывает руководитель главного следственного управления.

После исчезновения правоохранители обыскали рабочий кабинет Черткова, обнаружили технику с которой была удалена информация и теперь восстанавливают данные. Также нашли важные улики: заметки офицера. Из них оказывается: он играл в казино, и имел долги.

"Это обычные такие вкладыши на которых он писал, у кого взял в долг о конфликте с женой... В одной из записок была такая надпись, которую мы сейчас особенно не можем понять: "Я больше не могу вам платить". Ну так была записка", — говорит Максим Цуцкиридзе.

Из показаний коллег Черткова, последние полгода он занимал значительные суммы средств — где-то около 10.000 $.

За день до своего исчезновения полиция зафиксировала, что Чертков был в казино, проиграл большую сумму средств и также оперативным путем установлено, что со своего банковского счета он также играл в казино онлайн, сообщил руководитель главного следственного управления Нацполиции.

Долги становятся еще одной из многих версий причин исчезновения офицера. Где он сейчас? Детальной информации о нынешних следственных действиях в полиции не разглашают, только говорят — сейчас тщательно проверяют всех знакомых Черткова, в частности тех, у кого он мог поселиться. Также выясняют, кому именно он написал записку с текстом "Я не могу вам платить".

Новости Украины: загадочное исчезновение пограничника в Одессе - следствие узнало о долге в казино

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