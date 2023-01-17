Написал заявление на 2-3 дня: как украинцы мемами отреагировали на увольнение Арестовича из ОП (фото, видео)

В основном украинцы поддерживают решение Арестовича уйти из ОП после последнего скандального заявления.

Во вторник, 17 января, Алексей Арестович написал заявление об увольнении от должности внештатного советника Офиса президента. Он неоднократно попадал в скандалы из-за своих высказываний. Последнее из скандальных заявлений было относительно ракетного удара по многоэтажке в Днепре.

На увольнение Арестовича уже отреагировали украинцы и придумали ряд мемей. ТСН.ua собрал лучшие из них.

Украинцы вспомнили старое видео Арестовича, в котором он шутил, что будет мыть машины, когда его уволят из Аппарата Офиса президента Украины. Следовательно, украинцы быстро "нашли" для него работу.

Арестович когда-то шутил о новой работе. В этом году мечты сбываются. pic.twitter.com/A8wXKWmXtu — Andrey Razgulyaev (@RuslanZp21) January 17, 2023

Также пользователи социальных сетей вспомнили корону фразу бывшего советника ОП о "2-3 днях", пошутив, что он написал заявление на увольнение всего на 2-3 дня.

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Увольнение Арестовича из ОП: что известно

Утром 17 января Арестович сообщил в Сети, что написал заявление об освобождении от должности. Позже стало известно, что руководитель Аппарата Офиса президента Украины Мария Витушок подписала приказ о его увольнении.

Последнее из скандальных заявлений, после которого Арестович уволился, было относительно ракетного удара России по дому в Днепре. Комментируя атаку россиян по Днепру, он в разговоре с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным заявил, что на здание упавшая уже сбитая силами ПВО вражеская ракета. Воздушные силы опровергли это заявление, подчеркнув, что у ВСУ нет средств для сбивания ракеты Х-22, которой был нанесен удар.

ТСН.ua собрал все подробности громкого дела.

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