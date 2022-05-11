Написали письмо с ошибками: пропагандисты Кремля заявили о введении в Украину польско-литовского контингента

Написали письмо с ошибками: пропагандисты Кремля заявили о введении в Украину польско-литовского контингента

Государственная пограничная служба Украины сообщает, что пропагандисты Кремля придумали историю о введении в Украину польско-литовского контингента.

Россия продолжает максимально спекулировать темой захвата территории Украины Польшей. Для этого они не поленились написать выдуманное письмо, правда с ошибками.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"Российские пропагандистские каналы распространили письмо, которое якобы поступило от Вооруженных Сил Украины на имя Главы Государственной пограничной службы Украины. Кроме этого, в письме пропагандисты допустили ряд как грамматических ошибок, так и касающихся украинской границы. Не исключено, что текст содержания письма на украинский язык переводили с помощью онлай-переводчика", — отметили в Генштабе.

В письме сообщается, что с 22 по 24 мая в Украину прибудут польско-литовские миротворческие войска. В Генштабе заявили, что такое письмо в Администрацию Государственной пограничной службы не поступало. Также, по предоставленной информации от Вооруженных Сил Украины, такое письмо не создавалось и не направлялось в пограничное ведомство.

"К тому же, в Украине подобная переписка осуществляется только через электронный документооборот. Но откуда знать это представителям отсталой страны-агрессора?", — потролили россиян в Генштабе.

Напомним, что Россия отправляет на войну выпускников училищ, а между генералами начинается борьба за передел власти.

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