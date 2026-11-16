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- Украина
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Напишите письмо Святому Николаю: для украинских детей организовали особую акцию
Детские мечты могут сбыться: украинцев приглашают присоединиться к праздничной акции
В канун Дня святого Николая в Украине организовали благотворительную акцию для детей из семей, нуждающихся в поддержке. Малыш может написать письмо со своими пожеланиями, а благотворители смогут осуществить детские мечты. Чтобы принять участие в инициативе, родителям необходимо заполнить специальную анкету. Однако следует поторопиться, ведь заявки принимают только до 18 ноября 2026 года.
Благотворительную акцию проводит фонд Объединенные для Украины. Организаторы хотят объединить детей, мечтающих о праздничных подарках, и неравнодушных людей, готовых помочь осуществить их желания.
Кто может получить подарки к Святому Николаю
К участию в благотворительной инициативе приглашают детей из разных регионов Украины. Однако акция рассчитана не на все семьи, а на определенные категории.
Подать заявку могут:
многодетные семьи;
семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;
семьи военнослужащих.
Для участия ребенку нужно написать письмо Святому Николаю и рассказать, какой подарок он хотел бы получить.
Пожелания могут быть разными, ведь главная цель акции — дать детям возможность поделиться своими мечтами и найти людей, которые захотят их осуществить.
Как подать заявку на подарок к Святому Николаю
Регистрация проходит онлайн. Для участия не нужно посещать благотворительный фонд или отправлять бумажное письмо по почте.
Родителям или законным представителям необходимо выполнить несколько шагов:
Предложить ребенку написать письмо Святому Николаю с указанием желаемого подарка.
Сфотографировать письмо так, чтобы текст был хорошо заметен.
Перейти к онлайн-форме для регистрации на получение подарка.
Заполнить необходимые поля анкеты и прикрепить фотографию детского письма.
Проверить внесенную информацию и отправить заявку.
Подать заявку можно до 18 ноября 2026 включительно. После завершения приема писем организаторы планируют перейти к следующему этапу благотворительной акции.
Перед отправкой анкеты следует убедиться, что ссылка ведет на официальную форму организаторов, а также внимательно ознакомится с условиями обработки персональных данных.
Как дети получат подарки
По замыслу благотворительного фонда после завершения регистрации детские письма с пожеланиями начнут публиковать на страницах организации в социальных сетях.
Каждый желающий сможет ознакомиться с письмами, выбрать детское желание, которое хотел бы осуществить, и подготовить подарок.
Организаторы будут координировать передачу подарков детям. Подробный порядок доставки и вручения следует уточнять непосредственно в фонде.
Таким образом, организаторы надеются подарить детям праздничные эмоции и показать, что их мечты важны.
В то же время следует учитывать, что регистрация не гарантирует получение подарка. Выполнение детских пожеланий будет зависеть от количества благотворителей и их возможностей.
Точные даты вручения подарков и порядок их получения не уточняются. Потому участникам рекомендуется следить за дальнейшими сообщениями благотворительного фонда «Объединенные для Украины».