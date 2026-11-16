Напишите письмо Святому Николаю: для украинских детей организовали особую акцию

Письмо Святому Николаю

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В канун Дня святого Николая в Украине организовали благотворительную акцию для детей из семей, нуждающихся в поддержке. Малыш может написать письмо со своими пожеланиями, а благотворители смогут осуществить детские мечты. Чтобы принять участие в инициативе, родителям необходимо заполнить специальную анкету. Однако следует поторопиться, ведь заявки принимают только до 18 ноября 2026 года.

Благотворительную акцию проводит фонд Объединенные для Украины. Организаторы хотят объединить детей, мечтающих о праздничных подарках, и неравнодушных людей, готовых помочь осуществить их желания.

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Кто может получить подарки к Святому Николаю

К участию в благотворительной инициативе приглашают детей из разных регионов Украины. Однако акция рассчитана не на все семьи, а на определенные категории.

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Подать заявку могут:

многодетные семьи;

семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;

семьи военнослужащих.

Для участия ребенку нужно написать письмо Святому Николаю и рассказать, какой подарок он хотел бы получить.

Пожелания могут быть разными, ведь главная цель акции — дать детям возможность поделиться своими мечтами и найти людей, которые захотят их осуществить.

Как подать заявку на подарок к Святому Николаю

Регистрация проходит онлайн. Для участия не нужно посещать благотворительный фонд или отправлять бумажное письмо по почте.

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Родителям или законным представителям необходимо выполнить несколько шагов:

Предложить ребенку написать письмо Святому Николаю с указанием желаемого подарка. Сфотографировать письмо так, чтобы текст был хорошо заметен. Перейти к онлайн-форме для регистрации на получение подарка. Заполнить необходимые поля анкеты и прикрепить фотографию детского письма. Проверить внесенную информацию и отправить заявку.

Подать заявку можно до 18 ноября 2026 включительно. После завершения приема писем организаторы планируют перейти к следующему этапу благотворительной акции.

Перед отправкой анкеты следует убедиться, что ссылка ведет на официальную форму организаторов, а также внимательно ознакомится с условиями обработки персональных данных.

Как дети получат подарки

По замыслу благотворительного фонда после завершения регистрации детские письма с пожеланиями начнут публиковать на страницах организации в социальных сетях.

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Каждый желающий сможет ознакомиться с письмами, выбрать детское желание, которое хотел бы осуществить, и подготовить подарок.

Организаторы будут координировать передачу подарков детям. Подробный порядок доставки и вручения следует уточнять непосредственно в фонде.

Таким образом, организаторы надеются подарить детям праздничные эмоции и показать, что их мечты важны.

В то же время следует учитывать, что регистрация не гарантирует получение подарка. Выполнение детских пожеланий будет зависеть от количества благотворителей и их возможностей.

Точные даты вручения подарков и порядок их получения не уточняются. Потому участникам рекомендуется следить за дальнейшими сообщениями благотворительного фонда «Объединенные для Украины».

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