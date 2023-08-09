НАПК начало 135 мониторингов образа жизни военнослужащих

Однако не всегда руководители военкоматов злоупотребляют своими полномочиями.

Национальное агентство по предотвращению коррупции начало 135 мониторингов образа жизни военкомов.

Об этом сообщил глава НАПК Александр Новиков, сообщает Укринформ.

По его словам, в настоящее время начато 135 мониторингов образа жизни из общего количества руководящего состава военкоматов (1795). Однако это совсем не означает, что в каждом мониторинге найдут нарушения.

Так, мониторинг образа жизни в большинстве своем подтверждает то, что большинство работников являются добродетельными.

"Не все военкомы ездят на "Мерседесах". Большинство работников военкоматов имеют обычное жилье, "Ланос" и не имеют вилл в Испании или где угодно", – подчеркнул глава агентства.

Напомним, ДБР уже расследует более 110 уголовных производств по злоупотреблениям военнослужащих.

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