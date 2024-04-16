НАПК начало проверку образа жизни генерала СБУ Витюка после расследования журналистов: видео

Основанием для такой проверки стало расследование "Следствие.Инфо", в котором журналисты обнаружили, что семья Ильи Витюка владеет недвижимостью, рыночная стоимость которой не менее 25,5 млн грн.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проводит проверку образа жизни начальника Департамента кибербезопасности СБУ, бригадного генерала Ильи Витюка.

Об этом сообщает "Следствие.Инфо".

Основанием для такой проверки стало расследование "Слідство.Інфо", в котором журналисты обнаружили, что семья Ильи Витюка владеет недвижимостью, рыночная стоимость которой не менее 25,5 млн грн (по курсу на момент покупки).

"С целью установления соответствия уровня жизни Витюка И.А. с имеющимся у него и членам его семьи имуществом и полученным ими доходам Национальное агентство (…) осуществляет мониторинг образа жизни указанного субъекта декларирования", — сообщили в пресс-службе НАПК.

В расследовании журналисты сообщали, что в декабре 2023 жена Ильи Витюка приобрела квартиру на 195 кв. м в столичном ЖК премиум-класса. Рыночная стоимость такого дома — 21,5 млн грн.

Кроме того, вскоре после назначения Ильи Витюка на должность главы Департамента его жена зарегистрировала ФЛП и начала зарабатывать значительные средства. Так, в 2022 году женщина заработала 9,4 миллионов гривен и 13,4 в 2023 году.

Мать чиновника, которая работает врачом, также владеет недвижимостью в киевских ЖК. Рыночная стоимость квартир по курсу на момент покупки – более 4 миллионов гривен.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СКАНДАЛ! Мать и жена главного киберразведчика СБУ обзавелись элиткой! Откуда миллионы?

Напомним, перед публикацией расследования, в понедельник 1 апреля, в супермаркете в Оболонском районе Киева к журналисту "Следства.Инфо" Евгению Шульгату подошли сотрудники Соломенского ТЦК и пытались вручить ему повестку.

Благодаря видео с камер наблюдения "Следствие.Инфо" установило, что указания работникам ТЦК давал сотрудник СБУ, работающий в Департаменте контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности.

8 апреля расследователь "Слідство.Інфо" Евгений Шульгат вместе с юристкой Оксаной Максименюк подали заявление в НАБУ. В тот же день Офис Генерального прокурора сообщил, что открыл уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебными полномочиями. Подследственность определили по Государственному бюро расследований.

В Генштабе заявили, что перевели начальника Соломенского ТЦК на более низкую должность в одно из боевых подразделений ВСУ, а глава СБУ отстранил руководителя Департамента кибербезопасности Илью Витюка от исполнения должностных обязанностей. Также в СБУ сообщили, что Витюк на время проведения проверок проходит службу на фронте, где выполняет спецзадания вместе с "Альфой".

Напомним, у главы кибербезопасности СБУ журналисты обнаружили квартиры более чем на 25,5 млн грн – все купили мама и жена.

Читайте также ведущие новости дня: