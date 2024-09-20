НАПК не увидело нарушений в декларации экс-чиновника СБУ Витюка

В НАПК не установили несоответствия уровня жизни задекларированным им имуществу и доходам.

Национальное агентство по предотвращению коррупции во время проверки эксначальника Департамента кибербезопасности СБУ, бригадного генерала Ильи Витюка не выявило несоответствий между задекларированным и реальным уровнем его жизни.

Об этом НАПК сообщило в ответ на информационный запрос журналистов "Следствия.Инфо".

В отношении имущества, владельцами которого является Витюк И.А. и члены его семьи, Национальным агентством не установлены разницы между их стоимостью и законными доходами, которые в пятьсот и более раз превышают размер прожиточного минимума, который мог бы свидетельствовать о необоснованности приобретения активов", — говорится в ответе на запрос.

Таким образом, во время мониторинга образа жизни Ильи Витюка в НАПК не установили несоответствия уровня жизни задекларированным им имуществу и доходам.

Отметим, что перед этим "Слідство.Інфо" нашло у родных должностного лица СБУ элитной недвижимости по меньшей мере на 25,5 млн грн, из которых рыночная стоимость квартиры премиумкласса — 21,5 млн грн.

За несколько дней до публикации расследования к журналисту подошли сотрудники Соломенского ТЦК и пытались вручить ему повестку.

По информации издания, указания военным мог давать работник департамента кибербезопасности СБУ, пытаясь таким образом наказать расследователя, разоблачившего элитное имущество Витюка.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский уволил Илью Витюка с должности руководителя Департамента кибербезопасности СБУ. Соответствующий указ №257/2024 появился на сайте Офиса главы государства.

В то время как в ходе расследования стало известно, что на протяжении 2020-2022 годов высокопоставленный чиновник приобрел имущества стоимостью более 17 млн грн, хотя не имел сбережений для таких закупок.

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