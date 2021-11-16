НАПК обнаружило нарушение в декларации министра образования Шкарлета

Он сообщил ложные данные о стоимости приобретенного в 2018 году автомобиля.

В декларации министра образования Сергея Шкарлета сотрудники Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) обнаружили признаки административного правонарушения.

Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

Как говорится в материалах полной проверки, согласно представленной министром декларации, в 2018 году он приобрел автомобиль Mitsubishi Pajero Wagon 2013 года выпуска за 288 тысяч гривен. Однако, согласно договору купли-продажи, автомобиль обошелся ему всего в 49 тысяч гривен.

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В материалах проверки приведено объяснение министра, уверяющего, что заплатил за автомобиль именно ту сумму, которую указал в декларации.

В то же время, по данным Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, такой автомобиль Mitsubishi Pajero Wagon 2013 года выпуска в технически исправном состоянии в 2018 году стоил не менее 644 тысяч гривен.

НАПК считает, что Шкарлет умышленно внес в декларацию ложные данные, которые отличаются от достоверных на 239 тысяч гривен.

Напомним, ранее НАПК завершило полную проверку декларации президента Украины Владимира Зеленского за 2020 год и не обнаружило в ней нарушений.

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