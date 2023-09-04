НАПК открыло доступ к реестру коррупционеров, но не все данные будут отображаться

НАПК также ожидает возобновления электронного декларирования.
НАПК открыло доступ к Единому государственному реестру лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, однако скрыло данные о месте работы и должностях таких лиц.
Об этом говорится в сообщении НАПК.
В НАПК добавили, что из-за начала войны многие государственные органы ограничили доступ к реестрам. Однако существуют проблемы в отсутствии доступа к такой информации. Там отметили, что это значительно усложняет деятельность государственных органов и других организаций, в частности, при назначении претендентов на соответствующие должности, осуществлении публичных закупок и других сделок.
"Восстановив доступ в Реестр, НАПК учло и аспекты безопасности. Национальное агентство получило от Министерства обороны Украины ответ об отсутствии рисков в случае восстановления доступа в Реестр, однако при условии неотражения сведений о месте работы, должности на время совершения лицом коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения", – говорится в сообщении.
Там добавили, что НАПК ожидает решения Верховной Рады о возобновлении электронного декларирования и отметили, что доступ к реестру коруционеров можно пересмотреть по ссылке.
Напомним, глава НАПК объяснил, сколько людей сейчас находятся в реестре коррупционеров и как он работает.
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