НАПК признало незаконным назначение Витренко главой "Нафтогаза"

НАПК в ходе мониторинга решения правительства о назначении нового главы "Нафтогаза" выявило нарушения закона "О предотвращении коррупции".

Распоряжение правительства о назначении Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины", как и контракт с ним, должны быть отменены как незаконные.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, ссылаясь на информацию председателя НАПК Александра Новикова.

В частности, закон "О предотвращении коррупции" предусматривает, что после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно участвовать в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство. Такое ограничение действует независимо от того, сколько человек работал в должности до увольнения.

Таким образом, закон определяет, что запрет на занятие такой должности для Витренко прекращается только 28 апреля 2022 года, а правительство назначило его на должность 28 апреля 2021 года.

Отмечается, что НАПК провело мониторинг соблюдения этих требований закона бывшим заместителем министра энергетики Украины Юрием Витренко, который сейчас занимает должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". И по его результатам было установлено нарушение закона "О предотвращении коррупции".

"По результатам мониторинга установлено нарушение упомянутой нормы закона. Ведь во время выполнения полномочий заместителя министра (и.о. министра энергетики) в период с 21 декабря 2020 года по 28 апреля 2021 года Юрий Витренко системно участвовал в подготовке решений по деятельности НАК "Нафтогаз Украина", — говорится в сообщении.

Учитывая вышеизложенное, председатель НАПК Александр Новиков внес правительству предписание об устранении таких нарушений. В частности, НАПК требует отменить незаконные пункты распоряжения правительства №370-р, согласно которым Юрий Витренко избран и назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины", и с ним подписан контракт. А также решить вопрос о прекращении срока действия контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" как незаконного.

Напомним:

Кабмин уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева;

Правительство сразу после увольнения Коболева 28 апреля 2021 года назначило нового главу "Нафтогаза" — Витренко;

"Есть претензии к вчерашним решениям правительства": экс-глава "Нафтогаза" Коболев прокомментировал свое увольнение.

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