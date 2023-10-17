НАПК проверяет мэра Тернополя с помощью ФБР: в чем подозревают Надала

Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует возможное незаконное обогащение мэра Тернополя Сергея Надала через особняк за 1,9 миллиона долларов в Майами, который приобрела его 26-летняя дочь Анастасия в преддверии полномасштабной войны в Украине.

Приобретение элитной нерошимости в США и образ жизни семьи главы Тернополя стало темой журналистского расследования Андрея Щесняка из издания Politerno.

Редактор рассказал, что после публикации второй части расследования Нацагентство по предотвращению коррупции обратилось в Государственную службу финансового мониторинга Украины для последующей проверки счетов Анастасии.

НАПК начало проверку образа жизни мэра Тернополя и обратилось в американский ФБР.

Анастасия Надал Фото: скриншот Facebook

Элитное жилье дочери мэра Тернополя

В своем журналистском расследовании автор использует информацию местных юристов и данные выписок из реестров США.

Известно, что Анастасия Надал (сейчас Родригес - ред.) в Майами приехала на стажировку из Швейцарии, к приобретенному на имя ее будущего мужа таунхауза за почти 250 тысяч долларов. После свадьбы девушка стала совладелицей этого дома.

“Молодой мужчина, у которого во время работы в отеле The St. Regis Bal Harbour Resort влюбилась Анастасия Надал, не имевшая ресурсов для приобретения такой недвижимости”, – пишет журналист.

Он также рассказал о свадьбе Надал и Родригеса во Львовской области в январе 2020 года, которую гуляли в престижном Edem Resort Medical&SPA.

В конце 2021 года молодая американская семья продала упомянутый таунхауз за 300 тысяч долларов, а за несколько дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину приобрела особняк в одном из самых престижных районов Майами почти за 1,9 миллиона долларов.

"Для покупки элитного поместья молодой семье Родригесов нужно было приложить к сумме от продажи таунхауза, ни много ни мало, более полутора миллионов долларов", – добавил автор расследования.

С помощью подтвержденных выписок из реестров от Государственного департамента Флориды и выписки из реестра избирателей о регистрации по адресу особняка Анастасии Родригес ее мужа Рубена как избирателя Республиканской партии журналист доказал, что дочь Сергея Надала официально владеет поместьем почти два миллиона долларов.

НАПК начал проверку образа жизни мэра Тернополя из-за недвижимости его дочери в США Фото: politerno

Также автор расследования сообщил, что накануне покупки недвижимости в США летал и сам Сергей Надал. По информации источников, Анастасия получила апартаменты от отца в качестве подарка за рождение внука.

На днях Офис генпрокурора Украины дал ответ о регистрации производства 11 октября 2023 года. Дело было открыто по статье 368-5 Уголовного кодекса "Незаконное обогащение". Досудебное расследование осуществляет Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Напомним, на днях бывший прокурор и сотрудница ДБР сыграли элитную свадьбу во Львове. Общество возмутило размах, с которым во время войны в Украине узаконили свои отношения молодожены. Их роскошный праздник любви обсуждает вся страна.

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