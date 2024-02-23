НАПК составило протокол в отношении руководителя ОП: чиновник бурно отреагировал

В прошлом году Шурма организовал при Офисе президента Комитет электроэнергетики, участники которого собирались под его председательством.

Относительно заместителя руководителя ОП Ростислава Шурмы НАПК составило протокол об административном правонарушении. Его обвиняют в использовании должностных полномочий в собственную пользу и пользу своей семьи.

Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

Как стало известно, в прошлом году Шурма организовал при Офисе президента Комитет электроэнергетики, участники которого собирались под его председательством. К участию в заседаниях комитета были, в частности, привлечены Минэнерго, НЭК "Укрэнерго", ГП "Оператор рынка".

"Решения, принятые на заседаниях комитета, оказали влияние на удовлетворение частного интереса должностного лица, а именно – создание условий для успешности бизнеса брата за счет принятия необходимых решений причастными к рынку электрической энергии государственными органами и компаниями", — отметили в НАПК.

В частности, следователи установили, что родной брат должностного лица является конечным бенефициарным владельцем семи компаний. Они осуществляют производство электрической энергии из альтернативных источников.

В то же время сам Шурма в период с 2019 по 2021 год входил в состав наблюдательного совета инвестиционного фонда "Гелиос", являющегося соучредителем трех из названных выше компаний. Как выяснили в НАПК, должностное лицо, используя полномочия в комитете, способствовало погашению задолженности перед компаниями брата.

Если же чиновник признается виновным, ему могут назначить наказание в виде штрафа. В то же время его данные будут внесены в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

В то же время сам Шурма прокомментировал инцидент на своей странице в соцсети. По его словам, он не хочет тратить время и не считает правильным оправдываться за "вздор, который там написан".

"Сегодня НАПК попыталось сделать мне неприятную неожиданность. Я получил от них так называемый протокол, а на самом деле — юридически ничтожный документ. Удивился тому, как уважаемый орган мог опуститься до таких глупостей. Единственная цель его составления — это дискредитация меня как руководителя и причинения вреда моей деловой репутации. Уже не раз подобные вещи писали в заказных материалах. Уверен, что набор слов, написанных в этом документе, невозможно защитить ни в одном суде. А для того, чтобы он вступил в силу, НАПК обязано защитить это в суде", — отметил Шурма.

Напомним, что в НАПК назвали западную компанию, усиливающую нефтедобывающую отрасль РФ.

Читайте также: