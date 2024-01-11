НАПК составило протокол на Шмыгаля: премьер якобы огласил информацию о разоблачителе коррупции

Глава НАПК (Национальное агентство по предотвращению коррупции) Александр Новиков составил протокол относительно премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Тот якобы незаконно разгласил информацию о разоблачителе, которая стала ему известна в связи с исполнением служебных обязанностей.

"Шмыгаль, предварительно рассмотрев сообщения о коррупции от обличителя, а именно работника Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), приказал обработать такое сообщение и по результатам проинформировать заявителя и Кабмин. В то же время среди чиновников, которым поручили рассмотреть сообщение, указан и глава КРАИЛ Иван Рудый, о чьих нарушениях и сообщалось", — говорится в сообщении НАПК.

Следовательно, Рыжий нарушил дисциплинарное производство в отношении самого обличителя. Однако, согласно законодательству, обличители не могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности. Учитывая это, НАПК составил протокол и в отношении руководителя КРАИЛ.

НАПК пригласило премьера для ознакомления с протоколом на 10 января 2024 года, но он не явился в указанный срок и не сообщил о причинах неявки, поэтому агентство направило протокол в суд.

Если Шмыгаля признают виновным, он заплатит штраф и столкнется с запретом занимать определенные должности в течение года. Также это будет основанием внести его в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

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