НАПК создало реестр коллаборантов и предателей: в списке — 245 человек

НАПК создало реестр коллаборантов и предателей: в списке — 245 человек

Все желающие могут присоединиться к поиску предателей Украины. Для этого нужно отправить на защищенный канал коммуникации НАПК информацию о коллаборанте.

Национальное агентство по предотвращению коррупции помогает СБУ выявлять коллаборантов и сформировало базу данных потенциальных предателей Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В списке – 245 человек.

В список попали:

должностные лица всех уровней, которые явно или скрыто способствуют врагу, а также разделяют его идеологию;

лица, которые сотрудничают с врагом, распространяют вражескую пропаганду, подрывают обороноспособность и государственный суверенитет Украины.

База данных постоянно пополняется благодаря помощи простых украинцев.

Все желающие могут присоединиться к поиску предателей Украины. Для этого нужно отправить на защищенный канал коммуникации НАПК информацию о коллаборанте.

"Если вы знаете о должностных лицах, которые поддерживают идеи "русского мира", "окончательного решения украинского вопроса", пропагандируют капитуляцию украинского народа, предлагают вам присоединиться к сотрудничеству с врагом или каким-либо иным образом вредят украинской армии и народу, сообщите об этом почту stopzrada@nazk.gov.ua", — призывает НАПК.

За короткое время, пока работает эта почта, уже поступило более 60 сообщений о возможных коллаборантах.

Напомним, что в Ровенской области СБУ задержала коллаборанта и боевика из террористической группировки "Сомали".

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