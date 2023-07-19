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НАПК в течение трех месяцев будет проверять образ жизни военкомов

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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НАПК в течение трех месяцев будет проверять образ жизни военкомов

НАПК три месяца будет проверять образ жизни военнослужащих. / Фото: УНИАН

НАПК проводит мониторинг образа жизни военкомов всех уровней.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК  в течение трех месяцев планирует проверить образ жизни всего руководящего состава Центров комплектования по стране.

Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков на пресс-конференции, сообщает "Украинская правда".

"Во исполнение решения СНБО НАПК на сегодняшний день проводит мониторинг образа жизни и мы на протяжении трех месяцев этого квартала имеем цель провести мониторинг образа жизни ста процентов всего руководящего состава всех уровней Центров комплектования (и социальной поддержки – ред.) и мы уже имеем первые результаты", – сказал Новиков.

Напомним, Офис генерального прокурора сообщил, что проверяет причастность скандального одесского военкома Евгения Борисова к уклонению от военной службы, незаконному обогащению и превышению служебных полномочий.

Это произошло после того, как журналисты провели расследование незаконного обогащения Борисова и покупки его родственниками элитных автомобилей и недвижимости в Испании во время полномасштабной войны России против Украины.

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Дата публикации
Просмотры
1013
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