НАПК внесло "Ашан" в перечень международных спонсоров войны

НАПК Украины внесло французскую корпорацию Auchan в перечень международных спонсоров войны, потому что компания отказалась от бойкота России и не закрыла там свой бизнес.

Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

"Высказывание "Тебя в магазин, как за смертью посылать" еще никогда не было столь правдивым. Потому что некоторые компании действительно приносят смерть и страдания, финансируя войну против Украины, пока продолжают работать в государстве-террористе РФ и платят там налоги", — говорится в заявлении ведомства.

Именно поэтому НАПК внесло корпорацию Auchan в список международных спонсоров войны. Основанием стало то, что во время полномасштабного вторжения России в Украину компания отказалась от бойкота страны-агрессора и не закрыла свой бизнес в РФ.



В ведомстве отметили, что благодаря журналистским расследованиям изданий The Insider, Le Monde и Bellingcat стало известно, что с начала полномасштабной войны российская "дочка" корпорации "Ашан" под видом "гуманитарной помощи" поставляла товары оккупантам на захваченных территориях Украины и помогала выполнять мобилизационные мероприятия в РФ.

В НАПК также обратили внимание, что Россия для "Ашана" – второй по значимости рынок сбыта после Франции. Так, только в 2020 году российская дочерняя компания корпорации уплатила в бюджет РФ 167 млн долл. Журналисты подсчитали, что эта сумма равна стоимости 15 самолетов СУ-25, 42 танков, 222 ракет "Калибр" или 477 тыс. автоматов АК-74.

Напомним, в середине февраля СМИ сообщили, что "Ашан" помогал российским военкоматам набирать мобилизованных среди своих сотрудников. Компания собирала и передавала военкоматам данные, а после объявления мобилизации помогала комиссариатам выполнять норму: прямо на рабочем месте сотрудникам вручали повестки и предлагали уволиться. В Auchan Retail все отрицали.

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