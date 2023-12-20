НАПК внесло в список спонсоров войны одну из крупнейших государственных компаний КНР: какую именно

Сотрудничество между сторонами только растет.

В список международных спонсоров войны внесли китайскую строительную компанию China Railway Construction Corporation (CRCC). Она продолжает работать в РФ, строя метро, мосты и автомагистрали.

Об этом пишет Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

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Как отмечают в НАПК, железнодорожно-строительная корпорация CRCC – вторая крупнейшая государственная строительная компания в Китайской Народной Республике. Она занимается строительством железнодорожной инфраструктуры в Китае, в том числе автомагистралей, тоннелей, мостов, скоростных шоссе, аэропортов, портов и т.д.

"CRCC работает в России уже 6 лет, то есть, она открыла свое представительство в государстве-террористе уже после начала российской агрессии 2014 года", – отмечают в агентстве.

Среди проектов строительство трех станций Большой кольцевой линии Московского метрополитена, Трансграничной канатно-подвесной дороги через реку Амур между российским Благовещенском и китайским Хейхе с пассажирским терминалом, пятого участка национальной автомагистрали "Москва – Казань" и т.д.

Напомним, Россия и Китай обсуждают строительство тоннеля, который соединит Крым с государством-агрессором.

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