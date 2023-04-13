НАПК внесло Xiaomi в список международных спонсоров войны

По информации НАПК, причиной внесения Xiaomi Corporation в перечень международных спонсоров войны стало то, что компания не просто продолжила свою работу в России после полномасштабного вторжения, но до сих пор остается лидером по продажам смартфонов в государстве-террористе.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

С 2018 года Xiaomi занимает первое место по продажам в интернет-магазинах России, а также имеет обширную сеть официальных авторизованных розничных магазинов Mi Store по всей РФ.

"Пока россияне бомбили мирные украинские города, Xiaomi успела увеличить поставки в РФ на 39% в третьем квартале 2022 года по сравнению с предыдущим", — отмечают в НАПК.

Так, в 2022 году Xiaomi удвоила свою долю рынка и сейчас является лидером продаж смартфонов в стране-агрессорке. По официальным данным, в 2021 году российское подразделение Xiaomi получило выручку на 202 млн. дол. США.

"Это огромные средства, с которых уплачиваются не менее серьезные суммы налогов. Затем за счет этих же налогов удерживается и российская армия, которая сегодня убивает украинцев", — говорят в агентстве по предотвращению коррупции.

Отмечается, что российский рынок для Xiaomi чрезвычайно важен, поэтому компания даже не собиралась выходить из РФ, хотя и с весны 2022 года не вела маркетинговую деятельность.

Кроме того, Xiaomi сейчас активно восстанавливает набор персонала в свои российские офисы и объявила об официальном старте продаж флагманских смартфонов, что свидетельствует о намерениях компании восстановить полноценное присутствие в России.

"Так, Xiaomi Corporation спонсирует военную агрессию террористического государства и должен понести как репутационные, так и юридические последствия своих действий", — отмечают в НАПК.

Напомним, ранее НАПК Украины внесло французскую корпорацию Auchan в перечень международных спонсоров войны, потому что компания отказалась от бойкота России и не закрыла там свой бизнес.

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