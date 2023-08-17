НАПК выявило признаки незаконного обогащения на ₴8,5 миллиона у бывшего областного военкома

В декларации Пикало отметил, что ни у него, ни у его близких нет никаких денежных активов.

Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило признаки уголовного правонарушения, связанного с коррупцией у эксначальника Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Анатолия Пикала.

Об этом сообщает сайт НАПК.

"По результатам мониторинга образа жизни военкома были выявлены признаки, свидетельствующие о его незаконном обогащении на почти 8,5 млн грн. В декларации за 2020 год Пикало отметил, что ни у него, ни у его близких нет никаких денежных активов", — говорится в сообщении.

Однако, добавили в НАПК, мониторинг установил, что его отец за последние четыре года приобрел движимое и недвижимое имущество на 7 889 650 грн: две квартиры в Днепре стоимостью 1 776 000 грн и 698 950 грн; автомобиль VOLKSWAGEN PASSAT стоимостью 359 700 грн; автомобиль FORD RANGER стоимостью 780 000 грн; автомобиль AUDI А6 стоимостью 1 875 000 грн; автомобиль VOLKSWAGEN ID.6 стоимостью 1 300 000 грн.

"Отец военкома также стал единственным учредителем и конечным бенефициарным собственником фирмы с уставным капиталом в 1 100 000 грн, сформированным за счет его собственных наличных средств. В июле 2023 года эта фирма приобрела в собственность долю торгового комплекса на Днепропетровщине0 – отметили в агентстве.

Учитывая, что размер всех приобретенных активов превышает размер законно полученных отцом военного доходов на почти 6 млн грн, очевидно, подчеркнули в НАПК, они были приобретены по поручению Анатолия Пикала и за счет средств, законность источников которых не подтверждена.

Кроме того, отметили в агентстве, в прошлом году жена военкома получила в подарок от своего отца 65 тыс. дол. США (эквивалент 2 600 000 грн). Объяснения, что подаренные средства были накоплены в течение трудовой деятельности, также вызывают обоснованное сомнение НАПК, поскольку суммарный законный доход отца за всю жизнь значительно меньше.

Сам эксначальник Днепропетровского ТЦК в 2021 году также приобрел в собственность несколько объектов недвижимости на 168 300 грн: речь идет о двух земельных участках стоимостью 32 тыс. грн и 22 тыс. грн, а также жилом доме за почти 115 тыс. грн.

НАПК совместно со вторым отделом борьбы с организованными группами с признаками коррупции Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины установило, что совокупный доход Пикала и его близких лиц из законных источников значительно ниже стоимости всех приобретенных вышеупомянутых активов.

Все собранные факты НАПК передало в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Восточного региона для привлечения их к материалам уголовного производства и досудебного расследования в отношении военкома.

Напомним, в Хмельницкой области работника военкомата задержали на взятке.