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Наплел о бешенстве, бешеных шавках и токсичной слюне: "главного аватара России" Медведева снова понесло об Украине

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
2407
Время на прочтение
2 мин
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Наплел о бешенстве, бешеных шавках и токсичной слюне: "главного аватара России" Медведева снова понесло об Украине

Фото: Getty Images

Медведев снова угрожает Западу оружием.

Бывший президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выдал новое маразматическое заявление по поводу врагов РФ со всех сторон и насколько России сложно.

Об этом он нацарапал с самого утра сегодня, 11 декабря, в своем телеграм-канале.

"Псевдоукраинские бешеные шавки с русскими фамилиями, захлебываясь своей токсичной слюной, заявляют, что их враг расположен в границах России, с Запада до Владивостока. Бешенство не лечится. Нам гораздо сложнее – наш враг окопался не только в Киевской губернии нашей родной Малороссии. Он в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и в целом ряде других присягнувших современным нацистам мест", — написал "запасной президент РФ".

Он в очередной раз подчеркнул, что из-за всего выше сказанного, РФ наращивает производство самых мощных средств поражения, в том числе основывающихся на новых принципах.

Напомним, что ранее Медведева уже несло "о подсвинках, псарне, слюне и прилипал". В своем опусе ко Дню народного единства он пытался объяснить, за что воюет Россия.

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Дата публикации
Просмотры
2407
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