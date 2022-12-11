Наплел о бешенстве, бешеных шавках и токсичной слюне: "главного аватара России" Медведева снова понесло об Украине

Бывший президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выдал новое маразматическое заявление по поводу врагов РФ со всех сторон и насколько России сложно.

Об этом он нацарапал с самого утра сегодня, 11 декабря, в своем телеграм-канале.

"Псевдоукраинские бешеные шавки с русскими фамилиями, захлебываясь своей токсичной слюной, заявляют, что их враг расположен в границах России, с Запада до Владивостока. Бешенство не лечится. Нам гораздо сложнее – наш враг окопался не только в Киевской губернии нашей родной Малороссии. Он в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и в целом ряде других присягнувших современным нацистам мест", — написал "запасной президент РФ".

Он в очередной раз подчеркнул, что из-за всего выше сказанного, РФ наращивает производство самых мощных средств поражения, в том числе основывающихся на новых принципах.

Напомним, что ранее Медведева уже несло "о подсвинках, псарне, слюне и прилипал". В своем опусе ко Дню народного единства он пытался объяснить, за что воюет Россия.