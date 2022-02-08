Напоила водкой и зарубила топором: в Одесской области жена избавилась от ненавистного супруга

Напоила водкой и зарубила топором: в Одесской области жена избавилась от ненавистного супруга

Злоумышленница не могла простить старые обиды.

В Одесской области 56-летняя женщина настолько возненавидела на год младшего мужчину, с которым прожила всю жизнь и воспитала троих общих детей, что решила его убить.

Об этом сообщили в полиции региона.

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Заранее купив две бутылки водки, злоумышленница напоила потерпевшего, дождалась, когда он уснет, а потом разбила ему топором голову, замотала в одеяло и ночью на тачке вывезла на соседний земельный участок.

Окровавленное тело односельчанина обнаружил утром владелец подворья и сообщил об этом в полицию. Правоохранители за считанные часы выяснили, кто совершил убийство. Женщина не стала скрывать свою вину и заявила: отомстила мужчине за все оскорбления, причинившие в течение жизни.

Злоумышленницу задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

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Напомним, в Николаевской области мужчина задушил подушкой сожительницу, а тело вывез в лес, где и похоронил.

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